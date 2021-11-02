وفاة المطرب الكبير صباح فخري

2021/11/02 | 12:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / نعت وزارة الثقافة ونقابة الفنانين في سوريا المطرب الكبير صباح فخري الذي توفي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 88 عاما.ولد فخري في 2 أيار 1933 في حلب ويعتبر من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي وظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، .درس الغناء والموسيقى في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى وبعد ذلك في معهد دمشق، وتخرّج من المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948 بدمشق،.وكان في شبابه موظفاً بأوقاف حلب ومؤذناً في جامع الروضة هناك./انتهى3

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