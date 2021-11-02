شاهد بالفيديو.. سباق السرعة للسيارات في البصرة يتسبب بكارثة | صباحك عراقي

2021/11/02 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gzieXtUitOU

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