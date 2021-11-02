2021/11/02 | 12:30 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wL5VVv-7bIc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع تطابق العد اليدوي الكتل المعترضة تصعد والخلافات تشتد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع تطابق العد اليدوي الكتل المعترضة تصعد والخلافات تشتد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).