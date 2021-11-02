إليكم أهم الأسئلة التي يطرحها الآباء حول تلقيح أطفالهم ضد فيروس كورونا

2021/11/02 | 12:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرع العديد من اختصاصيي طب الأطفال في أمريكا بتقديم طلبات للحصول على جرعات مخصصة للأطفال من لقاح "فايزر/ بيو إن تك" المضاد لـ"كوفيد-19".

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