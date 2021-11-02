توضيح رسمي: متى يغلق العراق ملف تعويضات الكويت؟

2021/11/02 | 12:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق سينهي ملف تعويضات الكويت مطلع 2022، فيما كشف عن حجم التعويضات المالية التي سددها العراق خلال الثلاثة عقود الماضية.

العراق سدد مؤخرًا مبلغ 490 مليون دولار للكويت من مبالغ التعويضات المقرة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات

وقال صالح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 692 الصادر في 20 آذار/مارس 1991 تقرر إنشاء ما يسمى بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات UNCC لمعالجة مطالبات التعويضات الناجمة عن غزو العراق للكويت في آب/أغسطس 1990، إذ ترتب على العراق دفع تعويضات لأفراد وكيانات دولية وكويتية بلغت بمجملها قرابة 52.4 مليار دولار، وفق قوائم تعويض اعتمدها صندوق الأمم المتحدة للتعويضات".

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وأضاف أن "العراق سدد مؤخرًا مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقرة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من إجمالي التعويضات والمقدر بحوالي (629) مليون دولار، مطلع العام المقبل 2022، لغلق ملف التعويضات نهائيًا".

وتابع: "وبناء على ذلك، فقد ابتدأ العراق فعليًا بتسديد التعويضات منذ نشأة ما كان يسمى، برنامج النفط مقابل الغذاء مع الأمم المتحدة عام 1996، إذ كانت البداية تسديد 30٪ من قيمة كل برميل نفط مصدر على حساب البرنامج، يتم استقطاعه لتعويضات حرب الكويت، من خلال حساب كان الأمين العام للأمم المتحدة يمسك به".

وأشار إلى أنه " بعد العام 2003 وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي 1483 تم وضع آلية بديلة ضمنت استقطاع 5٪ من قيمة كل برميل نفط خام مصدر من العراق، ومن خلال حساب مصرفي عرف بصندوق تنمية العراق DFI فتح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك باسم البنك المركزي العراقي ولمصلحة حكومة جمهورية العراق، على أن توفر الأمم المتحدة الحصانة القانونية الكافية للحساب المذكور ضد أي دعاوى قضائية تثيرها الأطراف الدائنة على العراق، فضلًا عن انشاء مجلس يسمى (بالمجلس الدولي للإشراف والتحقق IAMB) لمراقبة التصرفات المالية لعائدات النفط وهل تذهب لمنفعة الشعب العراقي".

وأوضح أن "المجلس الدولي للإشراف والتحقق المذكور آنفًا، أنهى أعماله في ضوء قرار لمجلس الأمن بالرقم 1956 في كانون الأول/ديسمبر 2010 كجزء من إجراءات رفع أحكام الفصل السابع عن العراق، ثم توقفت الاستقطاعات مؤقتًا بين أعوام 2015-2017 بسبب الحرب على الإرهاب الداعشي والوضع المالي الصعب الذي مرَّ به العراق جرّاء تدني عائدات النفط".

ولفت إلى أن "التعويضات استؤنفت ثانية منذ العام 2018 باستقطاع مبلغ أقصاه 3٪ من قيمة كل برميل نفط عراقي مصدر، وفق آلية الاستقطاع نفسها ومن خلال دور لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التي ما زالت طرفًا في حساب المقبوضات النفطية المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك".

واختتم بالقول: "ما نتوقعه في العام المقبل هو إزالة آخر أثر من آثار الفصل السابع التي فرضها مجلس الأمن على العراق قبل أكثر من 30 عامًا، بسبب حرب الكويت وقت ذاك وغلق هذا الملف إلى الأبد".

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