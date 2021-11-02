2021/11/02 | 12:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة العدل، قراراً غير مسبوق تجاه دوائر التسجيل العقاري في بغداد والمحافظات.وذكر بيان للوزارة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “وزير العدل القاضي سالار عبد الستار ‏محمد، قام اليوم الثلاثاء بتخصيص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العدل تخصص رقمًا ساخنًا للإبلاغ عن الفساد بدوائر التسجيل العقاري المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العدل تخصص رقمًا ساخنًا للإبلاغ عن الفساد بدوائر التسجيل العقاري) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العدل تخصص رقمًا ساخنًا للإبلاغ عن الفساد بدوائر التسجيل العقاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).