2021/11/02 | 12:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن إعلام الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بأنه ستُنشر الوجبة الثانية للمفسوخة عقودهم مساء اليوم.وقال إعلام الحشد في بيان مقتضب تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “مساء اليوم سيتم نشر الوجبة الثانية للمفسوخة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد ينشر تنويهًا مهمًا بشأن المفسوخة عقودهم المركز الخبري الوطني.

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