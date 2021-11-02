2021/11/02 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً حول عملية ضبط 13 صقراً في مطار بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "عملية ضبط 13 صقراً في منفذ مطار بغداد الدولي كانت بحوزة مسافر عراقي متوجهاً الى دولة الامارات العربية المتحدة ،وتم اتخاذ الإجراءات وفقاً للقانون".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، أمس الاثنين، ضبط وإحباط محاولة تهريب 13 طائر صقر في منفذ مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للهيئة أن "جهود الهيئة المتمثلة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة وجميع البضائع والمسافرين أثمرت عن ضبط (13) طائر صقر مخبأة في حقيبة لمسافرعراقي مغادراً من مطار بغداد الدولي".

وأوضح أنه "أثناء مرور الحقيبة في جهاز السونار في آخر نقطة للتفتيش قبل الشحن تم ضبط وإحباط محاولة التهريب بإشراف مباشر من منتسبي هيئة المنافذ وشرطة الجمرك ومركز جمرك المطار" .

وتابع: أنه "تمت إحالة المضبوطات والمتهم إلى مركز شرطة المطار وفق محضر مشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تصدر توضيحاً حول عملية ضبط 13 صقراً في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تصدر توضيحاً حول عملية ضبط 13 صقراً في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).