الخوف من طالبان يلقي ضباط افغان كبار بأحضان داعش

2021/11/02 | 12:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح (داعش) جذاباً للأعضاء السابقين في قوات الأمن والدفاع الأفغانية (الذين تخلفوا عن الركب)، قبل وقت قصير من سيطرة (طالبان).

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