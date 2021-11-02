لقتله ناشط.. صدور حكم الإعدام الثاني بحق قاتل الإعلامي أحمد عبد الصمد (صور)

2021/11/02 | 12:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر قضائي، اليوم الثلاثاء، بإصدار حكم الإعدام الثاني بحق (حمزة كاظم) المدان بقتل الإعلامي أحمد الصمد، وذلك لقتله الناشط المدني مجتبى احمد جاسم بمساعدة أحد أفراد "فرقة الموت" (عقيل هادي).

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "القضاء أصدر حكم الاعدام بحق المدانين (عقيل هادي وحمزة كاظم) لقتلهم الناشط مجتبى أحمد جاسم، مبينا إن المدانين ينتمون إلى "فرقة الموت" المدانة بقتل الإعلامي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في محافظة البصرة".

وأصدرت محكمة جنايات البصرة في العراق، أمس الاثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق المدان (حمزة كاظم) بتهمة قتل المجني عليهما، أحمد عبد الصمد، الذي كان يعمل مراسلا في قناة دجلة الفضائية، وصفاء عبد الحميد غالي، الذي كان يعمل مصورا في القناة نفسها، أثناء تغطيتهما لتظاهرات جرت في محافظة البصرة" قبل نحو عامين.

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