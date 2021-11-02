دين وثلاث دول - عبد المجيد إسماعيل الشهاوي

2021/11/02 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_المجيد_إسماعيل_الشهاوي قد أزعم أن التراث الإسلامي قد مر بتحولات رئيسية ثلاثة منذ نشأته الأولى حتى الوقت الحاضر.



لقد نشأ الإسلام، فكراً وقولاً وفعلاً، كثورة مضادة ضد السلطة، أو الدولة، القائمة حينذاك.



ثم، في طوره الرئيسي الثاني، تحول الإسلام ذاته ليصبح هو السلطة، أو الدولة، الحاكمة ذاتها.



وفي طوره الأخير، الممتد إلى الوقت الحاضر، انفك ارتباط الإسلام شكلياً عن سلطة الدولة، لكن في الوقت نفسه نشأت علاقة نفعية متبادلة لتصنع ......





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