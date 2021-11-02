مفاعيل الضغط والتوتر النفسي على الصحة العقلية والبدنية - مصعب قاسم عزاوي

2021/11/02 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.في العالم الغربي، بلغت نسبة زيارات من يعانون من الاضطرابات المرتبطة بالضغط النفسي والتوتر المزمن إلى مقدمي الرعاية الطبية والصحية العامة والتخصصية ما يُقدر بما يتراوح ما بين 75 إلى 90 بالمائة من جميع تلك الزيارات.والضغط النفسي هو حالة يمر ب ......





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