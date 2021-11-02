انفجار وإطلاق رصاص في كابول

2021/11/02 | 12:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد شاهد بسماع دوي انفجار قوي أعقبه صوت إطلاق رصاص بالقرب من مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو سبب الانفجار، ول يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي طالبان.

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