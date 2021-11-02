صباح فخري.. رحيل

2021/11/02 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، الثلاثاء، المطرب المعروف، صباح فخري، عن عمر ناهز 88 عاما، وذلك وفقا لما نقلت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري عن وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين.

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