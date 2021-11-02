نائب الأمين العام لمجلس الوزراء يدعو الدنمارك إلى الاستثمار في العراق

2021/11/02 | 13:03 - المصدر: وكالة ناس

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استقبل نائب الأمين العام لمجلس الوزراء د.



فرهاد نعمة الله حسين، في مكتبه الخاص سفير مملكة الدنمارك لدى العراق السيد ستيج باولو بيراس والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز فرص التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وفتح آفاق تبادل الخبرات بين مؤسسات البلدين في القطاعات العلمية والتجارية والصحية، فضلاً عن التدريب وبناء القدرات.

وأكد نائب الأمين العام أن إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في العراق هي خطوة مهمة في بناء جسور التواصل بين حكومة البلدين، وتسهيل آليات التعاون، مشيداً بالجهود الداعمة التي قدمتها المملكة للعراق في مواجهة داعش وجهود المنظمات الدنماركية لمساعدة النازحين.

وأشار نائب الأمين العام إلى أن الاستقرار الأمني الذي تشهده أغلب محافظات العراق، هو عامل رئيس لتشجيع الشركات الدنماركية الرصينة للاستثمار في العراق، داعياً السفارة الدنماركية إلى التنسيق مع المجلس الاقتصادي العراقي واتحاد رجال الأعمال؛ للاطلاع على الفرص الاستثمارية التي تحظى باهتمام المستثمرين الدنماركيين، وإمكانية العمل على تنشيط الجانب السياحي، ولاسيما بعد زيارة بابا الفاتيكان إلى مدينة أور الأثرية التي تمثل رمزا مهماً للمسيحيين في العالم.

من جهته أشاد باولو بالتعاون الثنائي بين حكومة البلدين، مؤكداً استمرار حكومة بلاده في دعم العراق ومساعيه الاقتصادية والسياسية، إلى جانب توطيد العلاقات الاقتصادية من خلال حث شركات بلاده على الاستثمار في العراق في مختلف المجالات، معرباً عن أمله في أن يصبح العراق في مصاف الدول المتقدمة.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

2 تشرين الثاني/2021

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