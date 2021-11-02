وكالة الاستخبارات تكشف عن جريمة قتل غامضة لأحد التجار وتعتقل المجرمين

2021/11/02 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن جريمة قتل غامضة لأحد التجار في محافظة البصرة، نفذها ولداه وابن أخيه، لأجل الميراث.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن عملية الكشف عن الجريمة تمت بعد إحالة القضية من قبل قاضي التحقيق الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التي أسفرت عن اعتراف المتهم بقيامه مع شقيقه ولدوافع مادية من أجل الميراث بالاتفاق مع ابن عمهم لقتل والدهم داخل محله.

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