2021/11/02 | 13:03 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | أ ف ب: إصابة 10 من الجنود الدوليين المصريين في جمهورية إفريقيا الوسطى

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