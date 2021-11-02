2021/11/02 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رصد علماء الفلك جسما كونيا غامضا يطلق 1652 انفجارا من الطاقة خلال فترة زمنية قصيرة.وعلى الرغم من أن العلماء لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأن سبب هذه الانفجارات المتكررة، إلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جسم غريب “يحير” علماء الفلك المركز الخبري الوطني.

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