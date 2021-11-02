محاولًا قتل وإحراق من فيه.. فيديو يرصد زبونًا غاضبًا يرمي زجاجة مولوتوف داخل متجر

2021/11/02 | 13:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت لحظات نارية الحياة والتي تم التقاطها على كاميرا للمراقبة في نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي لزبون غاضب، وهو يرمي بزجاجة مولوتوف حارقة في متجر، ويشعل النار فيه.وقد وثقت كاميرات المراقبة لحظة ذلك الهجوم.

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