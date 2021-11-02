2021/11/02 | 13:05 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qs2fp077YFA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد عامين من الانقطاع عودة الدوام الحضوري في المدارس) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد عامين من الانقطاع عودة الدوام الحضوري في المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).