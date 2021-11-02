ثالث توضيح بشأن إحباط تهريب 13 صقرًا للإمارات

2021/11/02 | 13:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، توضيحًا حول عملية ضبط 13 صقرًا في مطار بغداد.

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "عملية ضبط 13 صقرًا في منفذ مطار بغداد الدولي كانت بحوزة مسافر عراقي متوجهًا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وتم اتخاذ الإجراءات وفقًا للقانون".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، امس الاثنين، ضبط وإحباط محاولة تهريب 13 طائر صقر في منفذ مطار بغداد الدولي، كما أعلنت هيئة الجمارك، تفاصيل عملية إحباط تهريب 13 صقرًا في مطار بغداد الدولي.

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