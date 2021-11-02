بنك الاستثمار الامريكي: اسعار النفط قد ترتفع لـ120 دولارًا للبرميل خلال اشهر

2021/11/02 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

طرح بنك الاستثمار “بنك أوف أمريكا”، احتمالية ارتفاع أسعار النفط في منتصف العام المقبل إلى 120 دولارا للبرميل.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن البنك الأمريكي قوله بأن أزمة الطاقة العالمية أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز والفحم حول العالم، الأمر الذي يساهم في تعافٍ سريع لأسعار العقود الآجلة للنفط.

كذلك يساهم الطلب المتزايد على البنزين والديزل ووقود الطائرات، إلى جانب وجود قيود على قدرة التكرير، إلى تسريع ارتفاع أسعار النفط في عام 2022، وفقا للبنك.

وأضاف البنك للمقارنة يتم تداول أسعار النفط في الوقت الحالي عند مستوى 85 دولارا للبرميل، ويترافق ذلك مع زيادة الطلب على الذهب الأسود.

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