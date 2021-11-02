وفاة المطرب السوري صباح فخري

2021/11/02 | 13:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق-الزمان – توفي المطرب السوري صباح فخري صباح الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاما على ما أفادت الثلاثاء عائلته وكالة فرانس برس.وأوضح نجله أنس فخري أن المطرب الكبير توفي وفاة طبيعية من دون أن يحدد مكان الوفاة وتفاصيل التشييع.وقد نعت نقابة الفنانين-فرع دمشق أيضا “الفنان الشهير”.

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