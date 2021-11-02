أخطاء يرتكبها الجميع اثناء غسل الملابس

2021/11/02 | 13:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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كشفت اختصاصية الأجهزة المنزلية الأمريكية رينيه دوهايم ،عن أخطاء يرتكبها الجميع وتتسبب في رائحة كريهة للملابس بعد إخراجها من الغسالة.

وأوضحت الخبيرة أن "معظم سوائل الغسيل مناسبة للغسالات الفعالة التي تم تصنيعها على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، وهي مركزة جدا" مبينة أنه "يكفي استخدام مقدار ملعقة أو اثنتين من سائل الغسيل".

وأشارت الى إنه "عند استخدام كمية أكبر، تواجه الماكينة صعوبة في شطف السائل الزائد وتتكون الرواسب في الجهاز مما يتسبب في الرائحة الكريهة للملابس".

وأوصت الخبيرة بملء نصف أو ثلاثة أرباع أسطوانة الغسالة فقط بالملابس المتسخة، وإلا فإن عملية الغسيل ستكون غير فعالة.

المصدر: سبوتنك

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