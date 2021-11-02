2021/11/02 | 13:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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السيد الصدر يدعو القوات الأمنية الى العمل الجاد لدرء المخاطر في ديالى » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:18

واع/

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