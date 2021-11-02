النزاهة: مذكرات مع خمس دول لاستعادة الاموال المنهوبة

2021/11/02 | 13:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأولوية في اختيار الدول تكون بحسب الاعتقاد والمعرفة بإمكانية وجود أموال فساد مهربة في تلك الدول.

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