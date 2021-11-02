لهذا السبب.. شاب يقتل والده رميا بالرصاص في الطارمية (صورة)

2021/11/02 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اقدم شاب، اليوم الثلاثاء، على قتل والده رميا بالرصاص في الطارمية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "بسبب مشاكل عائلية اقدم شاب على قتل والده بسلاح نوع مسدس بعد اطلاق النار على رأسه ضمن منطقة الشيخ حمد في الطارمية بالعاصمة بغداد".

واضاف المصدر انه "تم القبض على الجاني وايداعه التوقيف".

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