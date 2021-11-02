نائب سابق: اقليم كردستان يساهم بـ5% من عائداته السنوية في دفع تعويضات الكويت

2021/11/02 | 13:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال النائب السابق أحمد الصفار، إن اقليم كردستان يشارك بـ5% من عائداته السنوية في دفع تعويضات الكويت.

وأضاف الصفار في تصريحات اوردها موقع "رووداو" واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن إقليم كردستان "يشارك بـ5% من عائداته السنوية في دفع تعويضات الكويت منذ العام 2005 وعندما تنتهي التعويضات، ستضاف تلك النسبة إلى حصة الإقليم في موازنات السنوات القادمة".

وتابع: "دفع إقليم كردستان ملايين الدولارات في إطار تلك التعويضات، والتي كانت ستساهم في المزيد من الإعمار والتطور في حال أنفقت على الإقليم".

وقالت السفارة العراقية في الكويت في بيان، أمس الاثنين، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن العراق سدد لدولة الكويت "في 2021/10/26، مبلغ (490) مليون دولار، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات مطلع العام 2022".

واشارات السفارة الى أن المبلغ المتبقي يقدر بـ"(629)مليون دولار".

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