2021/11/02 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي العراقي يقرر زيادة تخصيصات قطاع الاسكان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي العراقي يقرر زيادة تخصيصات قطاع الاسكان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي العراقي يقرر زيادة تخصيصات قطاع الاسكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).