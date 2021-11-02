2021/11/02 | 13:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر: الفتنة أسيرة الإرهاب والتبعية..



لا توقظوها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: الفتنة أسيرة الإرهاب والتبعية.. لا توقظوها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: الفتنة أسيرة الإرهاب والتبعية.. لا توقظوها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).