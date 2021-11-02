البنك المركزي يعلن زيادة تخصيصات الاسكان

2021/11/02 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن البنك المركزي العراقي، زيادة تخصيصات قطاع الاسكان.

وذكر البنك في بيان ان “مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، قرر زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكانبمبلغ (٢,٦) ترليون دينار عراقي“.

واضاف “تم توزيع المبالغ بواقع (١,٥) تريليون دينار للمصرف العقاري، و(١,١) تريليون دينار لصندوق الإسكان“.

يُذكر أن مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم قطاع الإسكان أسهمت في حل جانب مهم من أزمة السكن في العراق واحدثت تنمية اقتصاديةكبيرة .

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