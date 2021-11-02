104 أعوام على وعد بلفور - غازي الصوراني

2021/11/02 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني (1) مقارنه بين الوعد 1917 والواقع الفلسطيني والعربي 2021..في الثاني من نوفمبر/2017 انقضت مائة وأربعة أعوام على وعد بلفور في ظروف وأوضاع فلسطينية وعربية في هذا العام 2021، هي الأكثر سوءً وانحطاطاً على كافة المستويات السياسية والاجتماعية مما كان عليه الوضع العربي إبّان صدور الوعد عام 1917 ، بحيث لا نبالغ في القول ان لحظة صدور"الوعد البريطاني" تميزت بتفتح بذور الأفكار الوطنية والقومية التوحيد ......





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