الرئيس صالح يبحث علاقات العراق مع فرنسا خلال لقائه السفير شوفالييه

2021/11/02 | 13:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، أهمية العلاقات العراقية – الفرنسية، مع سفير باريس لدى بغداد أريك شوفالييه.

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وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2021)، أنه "استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء 2 تشرين الثاني 2021 في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق أريك شوفالييه".

وأضاف، "وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين والبلدين وكل المنطقة، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعمل المشترك في مواجهة تحديات الإرهاب، ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وحماية البيئة ومواجهة التغيّر المناخي".

وتابع، "كما تم بحث التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على أهمية تخفيف التوترات والركون إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة والمرتبط بأمن واستقرار العراق وعودة دوره المحوري".

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