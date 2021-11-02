كاميرا محكمة تُظهر سجينًا على كرسيه المتحرك ينزع سلاح ضابط ويشهره بوجهه

2021/11/02 | 13:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو نشرته شرطة ولاية إلينوي الأمريكية، ما حدث قبل إطلاق النار على نزيل انتزع سلاح ضابط شرطة الشهر الماضي.وذلك قبيل مثوله للمحاكمة أمام هيئة المحلفين.

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