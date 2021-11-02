2021/11/02 | 13:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GO6khySitAU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. غازي اللامي يتحدث عن تحالفات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. غازي اللامي يتحدث عن تحالفات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).