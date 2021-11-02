2021/11/02 | 13:41 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البنك المركزي يقرر زيادة تخصيصات قطاع الاسكان بمبلغ (٢.٦) تريليون دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/02 | 13:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يقرر زيادة تخصيصات قطاع الاسكان بمبلغ (٢.٦) تريليون دينار) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يقرر زيادة تخصيصات قطاع الاسكان بمبلغ (٢.٦) تريليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).