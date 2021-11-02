الصدر يدعو القوات الامنية للانتشار السريع

2021/11/02 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، رسالة إلى القوات الأمنية بشأن أحداث ديالى، داعيا اياهم بالانتشار السريع لدرء المخاطر.

وعلق الصدر في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (2 تشرين الثاني 2021)، على "الأحداث الأمنية التي تشهدها محافظة ديالى"، مبينا ان "الخطر محدق على هذه المحافظة الحبيبة".

واضاف، ان "نار الفتنة والطائفية يؤججها البعض فهي اسيرة التهريب والمليشيات والتبعة والارهاب"، داعيا "القوات الامنية الى العمل الجاد والسريع لحماية الحدود من اجل درء المخاطر".

N.A

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