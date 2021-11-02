شاب يافع يقتل والده في بغداد عن طريق الخطأ

2021/11/02 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل شخص على يد أبنه في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـNRT عربية اليوم (2 تشرين الثاني 2021) ان "شخص قتل في منطقة الطارمية شمال بغداد بعد ان كان يحاول تعليم ابنه الصغير على السلاح."

وأضاف المصدر ان "الحادث وقع صباح اليوم وهو غير متعمد وليست بدافع الجريمة،" مبينا ان الجثة تم نقلها للطب العدلي بينما فتحت القوات الامنية تحقيقا لكشف الملابسات."

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