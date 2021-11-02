البنك المركزي العراقي يقرر زيادة تخصيصات قطاع الإسكان

2021/11/02 | 13:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، زيادة تخصيصات قطاع الإسكان.

وذكر البنك في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، أنه "قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ (٢,٦) ترليون دينار عراقي، وقد تم توزيع المبالغ بواقع (١,٥) تريليون دينار للمصرف العقاري، و(١,١) تريليون دينار لصندوق الإسكان".

وأضاف البيان، "يُذكر أن مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم قطاع الإسكان أسهمت في حل جانب مهم من أزمة السكن في العراق واحدثت تنمية اقتصادية كبيرة" .

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