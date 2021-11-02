البنك المركزي يرفع تخصيصات مبادرة الأسكان..اموال تكفي لـ26 الف عائلة اضافية

2021/11/02 | 13:58 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ (2,6) ترليون دينار عراقي، وباحتساب معدل حصول الفرد الواحد على 100 مليون دينار، فان الزيادة ستوفر قروضا لنحو 26 الف عائلة.

وذكر البنك في بيان اليوم، أنه قد تم توزيع المبالغ بواقع (1,5) تريليون دينار للمصرف العقاري، و(1,1) تريليون دينار لصندوق الإسكان.

وأشار البينك إلى أن مبادرة البنك المركزي العراقي لدعم قطاع الإسكان أسهمت في حل جانب مهم من أزمة السكن في العراق واحدثت تنمية اقتصادية كبيرة .

وكان وزير الإعمار والإسكان السابق بنكين ريكاني، قد اعلن في شهر أيلول/سبتمبر الماضي حاجة العراق إلى 3 ملايين و500 الف وحدة سكنية لمعالجة أزمة السكن في البلاد.

ويعاني العراق من أزمة خانقة في السكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية، إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به لغلاء غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

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