ضبط حاويتين تحتويان مواد كيميائية خطرة مخالفة للشروط في ميناء أم قصر الجنوبي

2021/11/02 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة النافذ الحدودية، ضبط حاويتين تحتويان مواد كيميائية خطرة مخالفة للشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الجنوبي.

وذكرت الهيأة في بيان ان “هيأة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي بناءً على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني، تمكنت من ضبط حاويتين محملة ( مواد كيميائية خطرة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة لبقائها في الميناء”.

واشارت الى “تشكيل لجنة من الجهات المختصة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

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