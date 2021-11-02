إصابة 10 جنود مصريين في هجوم على قوات حفظ السلام بأفريقيا الوسطى

2021/11/02 | 14:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب، الثلاثاء، عشرة جنود مصريين من قوات حفظ السلام الدولية بنيران الحرس الجمهوري في جمهورية إفريقيا الوسطى.

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