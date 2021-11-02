2021/11/02 | 14:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعدام بحق مجرمين اثنين قتلا مواطنًا شارك بتظاهرات تشرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام بحق مجرمين اثنين قتلا مواطنًا شارك بتظاهرات تشرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام بحق مجرمين اثنين قتلا مواطنًا شارك بتظاهرات تشرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).