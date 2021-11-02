حلب تفقد أيقونتها الأثيرة برحيل صباح فخري..

2021/11/02 | 14:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبرٌ حزين لعشاق الطرب العربي الأصيل، أعلنته وزارة الإعلام ونقابة الفنّانين في سوريا، برحيل "الأسطورة الحيّة" صباح فخري، صباح الثلاثاء 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، عن عمرٍ يناهز الـ 88 عامًا

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