الحكيم: على القوى السياسية المعترضة اعتماد الطرق السلمية والقانونية في المطالبة بحقوقها

2021/11/02 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

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ولبحث ما آلت إليه نتائج الإنتخابات البرلمانية الأخيرة..



التقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم مع السفير الاميركي لدى العراق ماثيو تولر تطورات المشهد السياسي في العراق.

وخلال اللقاء أكد الحكيم ضرورة اتخاذ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والسلطة القضائية الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المواطن والقوى السياسية بالعملية الانتخابية..



داعيا القوى السياسية المعترضة إلى اعتماد الطرق السلمية والقانونية في المطالبة بحقوقها.

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