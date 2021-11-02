رئيس الجمهورية يؤكد أهمية العلاقات العراقية – الفرنسية

2021/11/02 | 14:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، السفير الفرنسي لدى العراق، أريك شوفالييه.وجرى، خلال اللقاء، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وسبل تعزيز آفاق التعاون في …

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