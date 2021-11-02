البنك المركزي العراقي يقرر زيادة تخصيصات قطاع الإسكان بواقع 2.6 تريليون دينار

2021/11/02 | 14:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، زيادة تخصيصات قطاع الإسكان.وقال البنك المركزي، في بيان له، إنه قرر زيادة تخصيصات مبادرة الإسكان للمصرف العقاري وصندوق الإسكان بمبلغ 2.6 ترليون دينار عراقي.وأضاف المركزي، أنه تم توزيع …

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