2021/11/02 | 14:24 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين قتلا مواطناً في تظاهرات البصرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/02 | 14:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين قتلا مواطناً في تظاهرات البصرة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين قتلا مواطناً في تظاهرات البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).