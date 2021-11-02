2021/11/02 | 14:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد يدعم الكاظمي لولاية ثانية.

وذكر الاعرجي في حديث متلفز تابعه NRT عربية، (2 تشرين الثاني 2021)، ان "اختيار رئيس الوزراء يجب ان يكون توافقيا من قبل الجميع"، لافتا الى ان "الاطار التنسيقي عارض اختيار الكاظمي لولاية ثانية على لسان المالكي وقياداته".

واكد، ان "الكاظمي يستحق ان يستلم دورة ثانية لانه عمل بجد واخلاص واستطاع ان يتجاوز الصعوبات بشكل كبير"، موضحا انه "لاينتمي الى اي كتلة ويمكن للتيار الصدري ان ترشحه مرة ثانية باعتبارها (الكتلة الاكبر)".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يكشف عن دعم التيار الصدري لتسنم الكاظمي ولاية ثانية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يكشف عن دعم التيار الصدري لتسنم الكاظمي ولاية ثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).