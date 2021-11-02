2021/11/02 | 14:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين،

الثلاثاء، ترحيبها بقرار القضاء الخاص

بحق مرتكبي جريمة اغتيال بعض الصحفيين.

وقالت النقابة في بيان صحفي انها "ترحب

بقرار رئاسة محكمة استئناف البصرة

الاتحادية الصادر يوم أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الصحفيين ترحب بقرار القضاء الخاص بحق مرتكبي جريمة اغتيال صحفيين من البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الصحفيين ترحب بقرار القضاء الخاص بحق مرتكبي جريمة اغتيال صحفيين من البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).